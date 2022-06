Pequenas mudanças: Grandes resultados

Assim como pintar as paredes dá um novo ar a sua sala ou a seu quarto, um novo tapete pode trazer o mesmo resultado, com a vantagem de que é muito mais fácil de se mudar quando for necessário. O tapete funciona como um complemento importante ao ambiente, trazendo uma energia diferente de acordo com a cor e o estilo da peça. A ideia é a mesma das paredes: cores fortes, energia e movimento. Cores leves: calma e tranquilidade. Aqui nesta bela e simpática varanda vemos um tapete com estampas quadriculadas que faz uma combinação das mais interessantes com as poltronas azuis de madeira. Reparem como – de acordo com o que já mostramos neste artigo – as almofadas coloridas também fazem toda a diferença na criação de uma atmosfera diferenciada.