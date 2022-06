Como transformar o sótão em um lugar incrível!

O sótão é um lugar incomum nos lares brasileiros. Ambiente peculiar de estruturas específicas, o sótão é geralmente um cômodo que fica na parte mais alta das casas, onde o espaço é menor e o teto é mais baixo e com uma inclinação em V ao contrário. Por ser um cômodo muito pequeno, a utilização do mesmo nem sempre é fácil. E nisto está um dos principais desafios da decoração e de profissionais que respiram a criatividade necessária para compor um ambiente incrível. Um dos principais desafios na decoração com este tipo de espaço, é a inclinação das paredes e teto, que fazem com que o espaço seja bem menor do que em outras áreas da casa. Neste caso, a melhor solução é optar por móveis planejados, que irão se adaptar perfeitamente às paredes, utilizando todo o espaço disponível. Outra particularidade é quanto a iluminação do espaço. Muitos sótãos possuem janelas bem pequenas. Logo, a utilização de luminárias bem espalhadas no ambiente é uma saída necessária. Outra possibilidades é a de já existirem recortes nos tetos, trazendo a iluminação natural através de vidros ou, ainda, a utilização de pequenas janelas frontais. Nestes casos a melhor opção é a utilização de luminárias pontuais em alguns cantos do ambiente, para que se tire o melhor proveito o possível da iluminação natural.

Muitas são as opções para que o sótão vire um novo ambiente. Entre as principais preferências, estão a utilização do cômodo como um novo quarto, que poderá ser de hóspedes ou, ainda, destinado a alguém que utilize o cômodo pelo menor tempo possível, já que o pouco espaço físico do local pode trazer incômodos para um uso rotineiro. A utilização de um guarda-roupa, por exemplo, é praticamente impossível, já que geralmente são móveis que ocupam bastante espaço no ambiente.

Além da contínua utilização do espaço como quarto, é possível também adaptar o pequeno cômodo em um novo banheiro, sala de leitura, brinquedoteca ou até mesmo um home office. Tudo irá depender diretamente da sua necessidade de um novo cômodo para o lar.

Por isso, se você tem a sorte de manter este cômodo adicional no seu lar, venha conosco e vibre com soluções incríveis para dar um toque de mestre na utilização do sótão como um novo espaço do lar. Temos certeza que as ideias serão de grande valia para mudanças rápidas e muito práticas para o seu lar.

Aproveite e inspire-se!