Ideias de camas com espaços para armazenar livros!

Como forte tendência na decoração de quartos, a cama suspensa é uma excelente ideia para quem visa otimizar espaço e manter a organização do quarto. Neste ambiente a cama suspensa em um canto estratégico do quarto, faz com que esse hábito se torne ainda mais agradável. A parede feita com estante para livros, toma toda a parte lateral do quarto e se transformando em um pano de fundo que compõe a decoração de um quarto feito para um apaixonado por leitura.