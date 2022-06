Dicas para você escolher o espelho perfeito!

Os espelhos usualmente trabalham com molduras de madeira, metal ou vidro. Mas é possível sempre buscar materiais ou estruturas diferenciadas na hora de posicionar esta peça na parede. Esta tarefa, aliás, requer bastante cuidado na hora de decidir qual será o local do espelho. Alguns profissionais de decoração sugerem que o espelho seja colocado sempre na lateral em relação a sofás ou camas, de modo que mantenham sua funcionalidade, mas não se tornem elementos de distração dentro do ambiente. Aqui, por exemplo temos um espelho com uma moldura das mais interessantes, com um toque clássico e ao mesmo tempo moderno. Posicionado ao lado do sofá, o espelho tem dimensões grandes, compatíveis com a sala, e seu visual refinado combina perfeitamente com o restante da decoração.