Casinha de madeira surpreendente por dentro!

A casa está localizada no extremo nordeste de Tirol, na Áustria. As visuais voltadas para o sul, leste e oeste proporcionam incríveis panorâmicas do Valle del Inn, majestoso e fantástico! Ao norte, a floresta começa a partir do jardim posterior e se estende indefinidamente. Nesta imagem nos encontramos à oeste, a partir do qual se pode desfrutar de um delicioso pôr do sol ou apenas uma refrescante sombra da árvore, a qualquer hora do dia. Há apenas algumas casas e terras agrícolas nas proximidades, de modo que o visual é de bastante natureza.