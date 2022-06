Aprenda como iluminar a sua sala de estar!

A sua sala de estar pode ganhar uma nova vida com a mudança da iluminação do ambiente. Existem várias maneiras de se iluminar um espaço como esse, conferindo-lhe personalidade, sofisticação ou aconchego. O uso de lustres, por exemplo, pode proporcionar requinte ao espaço de um modo que nenhum outro acessório é capaz de fazer.

Já as arandelas e as luminárias de piso criam ambientes suaves ou focados que se transformam com o desenho de luz. Pendentes vão bem em quase todas as situações e, por isso mesmo, se apresentam nos mais variados estilos e modelos. Ainda é possível personalizar a iluminação com o uso de lâmpadas de LED, com lâmpadas à mostra (strip lightning) ou, então, com luminárias recicladas.

Conheça um pouco mais de todas essas possibilidades e faça a escolha perfeita para a sua sala de estar. Com certeza, com novas alternativas de iluminação, ela vai brilhar muito mais!