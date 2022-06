Casa magnífica é puro desejo!

Aqui no homify nós amamos arquiteturas que exaltam a beleza da natureza, em encantadoras paisagens tropicais e terraços abertos para o verão. Neste caso esplêndido que trazemos hoje, a casa em questão leva estes conceitos às alturas, aproveitando-se ao máximo dos elementos exteriores, completamente aberta à luz e ventilação naturais, onde até mesmo de seus interiores é possível desfrutar de uma deliciosa brisa e clima locais.

Céu azul, sol, mar, piscina… Tudo isso reunido numa linda vista enaltecida pela vegetação local, numa arquitetura que se esforça para aproveitar o máximo de tudo. É absolutamente visível o quanto os profissionais responsáveis investiram em aceitar todas as condições do ambiente, fazendo as pazes completamente com o seu entorno.

Uma casa apaixonante, perfeita para receber os amigos, familiares e curtir as melhores férias, privilégio de proprietários muito abastados que confiaram uma pequena fortuna ao escritório BR Arquitectos, investindo num sonho sem precedentes: uma residência magnífica que é puro desejo!

Prepare-se para sentir este agradável frescor e virar fã!