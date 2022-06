Dicas de como poupar tempo e dinheiro na reforma do banheiro

O primeiro passo para planejar a reforma do espaço, é pensar no objetivo e funcionalidade do cômodo. Muitas vezes o que é lindo aos olhos não é prático para o dia a dia da família. A melhor alternativa é avaliar o projeto, analisando cada elemento junto com todos os usuários do banheiro, desde o que deve ser trocado, a distribuição de móveis, cores dos revestimentos. A decisão deve ser feita em conjunto para se chegar um consenso, na hora da reforma.

Todas são escolhas possíveis, que devem ser feitas em relação ao efeito que se deseja alcançar. Para fazer uma reforma econômica, é necessário fazer uma pesquisa para escolher materiais com qualidade e utilizar opções criativas para reaproveitar o que se tem.