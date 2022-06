TOP 5: Décor de fora para dentro!

Mesmo estando no outono, em muitas regiões do Brasil as temperaturas durante o outono e até mesmo verão são bem amenas, assim um churrasquinho pode acabar sendo uma ótima ideia para aqueles dias em que o tempo estiver mais estável. Com isso em mente, nós selecionamos 7 ideias perfeitas para você tornar aquela área de churrasco muito mais funcional e atraente! Leia mais.