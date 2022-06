Inspiração: Cozinhas cheia de vida

Essa cozinha cheia de estilo pertence à uma casa totalmente sustentável. Para garantir que a proprietária – uma bióloga argentina tivesse uma casa verde, já que a mesma é muito preocupada com questões ambientais – os arquitetos da Ferraro habitat, se procuraram não apenas com a estética mas também com a procedência de cada material utilizado. A cozinha ganhou um aspecto descontraído e charmoso que nos lembra a cozinha dos nossos avós. Aquela simplicidade com cortina para cobrir embaixo da pia… foi misturada junto à um design eclético! Observe a mistura entre os tijolos de demolição e a madeira rústica que juntos formam um ambiente acolhedor. Além disso, ideias criativas como as garrafas se tornando pendentes fazem essa cozinha um espaço único e divertido.