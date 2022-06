Sua casa está na fase final da construção ou da reforma e agora é a hora de sair para escolher as janelas, mas você pensa e repensa: que tipo de janela é o caminho certo para a minha casa? A janela certa para sua casa é aquela que está de acordo com o seu projeto decorativo, ou seja, você precisa observar o tamanho, material de que é feito, além, claro, do seu design. Todos esses aspectos são importantes, mas têm outros critérios que merecem sua atenção antes de comprá-la.

A janela não é uma peça decorativa… As janelas devem sempre ser escolhidas para favorecer a claridade, ventilação, assim para que tenha uma ótima circulação de ar e aprenda a iluminar sua casa. A escolha de uma janela não é apenas um reflexo de seu estilo pessoal, mas pode seguir a decoração do seu lar, pois uma escolha errada poderá afetar a sensação geral de sua casa, por dentro e por fora. Além disso, as janelas também interferem na segurança e na privacidade da sua propriedade, afinal, cumprem o papel de isolamento e fechamentos para possível invasores.

Não pense mais na janela apenas como um elemento decorativo, reflita algumas questões: Você quer suas janelas para abrir e fechar facilmente? Prefere fácil limpeza e manutenção? Quer saber a melhor forma de bloquear o ar e vento? Então, saiba escolher uma janela que garanta conforto térmico, além de prevenir problemas relacionados a mofo ou mau cheiro, além disso, cuide de você e da sua família. Encontre um tipo de janela perfeita para seu lar. Confira!