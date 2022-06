7 ideias para usar lustres arrojados!

O lustre, candelabro ou lampadário é um candeeiro suspenso com mais de um foco luminoso. Antigamente utilizado com velas, os lustre modernos são compostos de lâmpadas. Surgiram no fim do século XVII e tinha a função de trazer luminosidade aos ambientes.

Artigos de decoração, devem ser incorporados nos recintos com cuidado. Afinal, a iluminação na medida certa contribui para o estilo de decoração e composição dos ambientes com maestria. Saber escolher qual o melhor lustres, abajur ou os locais para aplicar os spots embutidos de luz é uma arte. A linha entre deixar o seu espaço mais confortável e aconchegante ou carregado é muito tênue. Além da diversidade de peças decorativas, ter um ambiente iluminado contribui para a amplitude dos lugares. Assim, ter em mente para qual intuito você escolhe um lustre ou um abajur acaba por ser essencial.

Com isso em mente, a homify preparou esse livro de ideias especialmente para você com oito tipos de lustres arrojados para compor o décor de todos os cômodos da sua casa. Confira a nossa seleção e nos conte depois se aprovou a lista. Com certeza essas sugestões poderão inspirar a trazer um novo item para adornar o seu lar.