Ideias incríveis de como decorar um banheiro pequeno!

A decoração com pedras e madeiras favorece um ambiente mais natural ao espaço. Neste pequeno banheiro, o revestimento de pedras trabalha um ar de natureza ao espaço que conta também com uma porta de madeira envelhecida. Para a pia, o balcão cinza escuro trabalha perfeitamente com as torneiras clássicas e as luminárias em estilo antigo para dar um toque incrível ao espaço, que, no piso, conta com uma composição linda de azulejos centralizados no ambiente. O grande truque se dá com o espelho que, amplo, traz a sensação de maior profundidade ao ambiente. O projeto é do escritório Costaveras Arquitetosi, de Goiânia (GO).