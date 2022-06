Móveis em couro: Usar ou não usar ?

Para ter uma peça em couro em bom estado, sempre limpe o sofá completamente. Preste atenção especial nos espaços que sobram entre as almofadas. Use o aspirador de pó para retirar os detritos. Depois, limpe com um pano limpo e macio. Ao usar o aspirador, tenha cuidado para não arranhar o couro, pois as marcas duram. Para as áreas que não estão muito sujas, utilize pano e sabão. Isso é bom para manchas grandes levemente sujas. Utilize sempre sabão neutro, pois um sabão abrasivo deixará o couro ressecada. Teste pela primeira vez em uma parte do sofá que seja escondida, para ver quão sensível o couro do seu móvel é.