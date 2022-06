Casebre se torna palácio residencial

Agora damos uma breve admirada no corredor que mostra a sala de estar e jantar ao fundo. A decoração é simples mas oferece conforto e a paleta de cores foi uma escolha segura. O teto ganhou um pendente simples e o verdadeiro destaque está no formato e no design das janelas. Além de uma arquitetura super charmosa as janelas também auxiliam na quantidade de luz e ar.