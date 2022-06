Aproveite bem o seu apartamento pequeno!

Em um apartamento pequeno, geralmente nem existe um closet. Mas se você teve a sorte de encontrar um imóvel com uma sala de vestir, precisa tirar proveito disso. Com certeza, o seu closet deve ser pequeno, então você deve planejá-lo muito bem. Tenha cabideiros, prateleiras e gavetas por toda a extensão do closet. Use as gavetas para as peças menores, como meias, cuecas ou lingerie, lenços e echarpes. Já as prateleiras são adequadas às camisetas, blusas dobráveis e roupas de lã, assim como às bolsas. Nos cabideiros, organize as calças, saias, vestidos, ternos, casacos e jaquetas. Não se esqueça de prever uma sapateira no projeto. Utilize as portas para pendurar cintos e gravatas em ganchos especiais. Se o espaço é muito reduzido, tenha portas espelhadas, o que ajuda a ampliar a área.