6 maneiras de limpar profundamente a sua casa

Use a tecnologia como sua aliada, afinal estamos no século 21, porquê ficar no paninho com rodo? Há uma variedade de equipamentos destinados a facilitar sua vida no dia a dia doméstico. Um ótimo exemplo são as máquinas a vapor. O custo benefício é muito bom, já que com apenas um equipamento é possível higienizar azulejos, pisos, janelas, carpetes, cortinas e estofados. A limpeza a vapor é considerada uma das mais eficientes, já que o efeito e o bom resultado depende apenas de um mecanismo básico, ou seja, a ejeção de água a vapor em alta temperatura. Você terá uma sala de estar aconchegante, limpa e perfumada.