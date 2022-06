Passo a passo para escolher bonsais!

Escolher o primeiro bonsai do seu jardim pode ser mais simples do que se imagina. Uma das dicas iniciais é começar a pesquisar nas floriculturas e viveiros próximos, passando pelas lojas de jardinagem e bricolage. Os bonsais também podem ser adquiridos online, o que possibilita mais opções de estilo e de tamanhos.

Algumas perguntas devem ser respondidas antes de fazer a compra do seu bonsai. São elas: seu bonsai ficará no interior ou no exterior da casa? Que tipo de árvore lhe interessa mais? Qual formato pretende ter? Qual método de crescimento seguir?

Os bonsais são espécies que costumam se adaptar bem ao ar livre porque lidam tranquilamente com a passagem das quatro estações do ano e com diferentes elementos da natureza. No entanto, alguns dos bonsais que carregam frutas preferem ficar instalados onde podem se proteger dos ventos. Algumas destas espécies são os Juníperos, Bordos, Ulmeiros, Pinheiros, Carvalhos ou Ginkgo Biloba.

Dentro de casa, o bonsai pode viver igualmente bem, desde que receba sempre certos cuidados. As espécies que se adaptam melhor ao lar são as Figueiras, Araliáceas, Azáleas, Serissas, Gardénias, Araucárias ou Pinheiros.

Aqui, nós vamos te deixar a par de todas as dicas e informações sobre o universo dos bonsais. Fique por dentro e faça a escolha certa!