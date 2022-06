Todo mundo quer uma casa rústica no campo e um lugar onde possa ter paz, não é mesmo? Mas você não precisa ter uma choupana no meio do mato para sentir o frescor da natureza – aproveite e abuse dos benefícios arquitetônicos para a construção do seu lar, ou seja, leve a natureza para dentro da sua casa. É normal se questionar: como posso criar uma casa rústica simples? Hoje, qualquer pessoa pode fazer uma decoração no estilo rústico, além de ter toda aquela atmosfera e um espaço que transmite tranquilidade.

E o material mais utilizado para criar um ambiente rústico é a madeira. Você pode usá-la a vontade, tanto no piso, nos móveis, escada, objetos decorativos, teto etc, porém é importante ter um pouco de cuidado e bom senso na composição dos elementos. Escolha deixar a parede lisa, neutra, sem muito detalhe, assim você dá asas a imaginação e capricha nas tonalidades terrosas dos móveis. Se você quer uma parede diferenciada, uma dica é revestir com tijolo aparente ou pedras, pois é uma ótima opção, além disso, o estilo campestre está em alta e na moda.

O estilo rústico se tornou uma tendência nas residências, é comum brincar com os itens decorativos, por exemplo, cortinas finas, vasos em cerâmica, plantas e objetos coloridos. Quando você acrescenta algum item de madeira bruta no ambiente, ele fica minimalista, mas é bom lembrar que precisa valorizar o acabamento e o design, mesmo que seja uma peça simples. A possibilidade de ter um espaço único que tenha esse toque rústico é fascinante. Confira 6 ideias para uma casa rústica e viva a natureza dentro do seu lar.