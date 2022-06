Casa super compacta e econômica

Quem está planejando construir uma casa se depara às vezes com o seguinte dilema: construir uma casa grande ou uma casa compacta? A resposta, obviamente, varia de acordo com a necessidade e o perfil de cada pessoa. Para quem deseja constituir uma família, com vários filhos, ou fazer da casa um ponto de encontro de amigos e familiares, uma casa ampla é mais recomendável. No entanto, para quem não deseja ter filhos ou para quem já tem os filhos crescidos, independentes e não precisa de tanto espaço para acumular móveis e objetos, uma casa compacta é mais do que suficiente para garantir conforto, qualidade de vida e, claro, economia. É cada vez maior a quantidade de pessoas que adotam um estilo de vida mais simples e austero e, portanto, moradias compactas, que consomem menos material, menos energia e, além de mais baratas, são mais sustentáveis.

Homify exibe hoje o projeto de uma pequena casinha de madeira, desenhada pelo estúdio Blankstone. A residência é na verdade um anexo do jardim da residência principal, mas serve como refúgio do proprietário e é mais um exemplo de construção compacta e sustentável, que serve de inspiração para quem busca alternativas mais sustentáveis e um estilo de vida mais simples, mais econômico e em contato com a natureza.

Curioso para descobrir as vantagens e os encantos desta casinha de madeira compacta e charmosa? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto encantador, para inspirar quem deseja construir e ainda tem dúvidas quanto às vantagens de uma construção compacta e para quem aprecia o contato com a natureza e atividades de jardinagem.