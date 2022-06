Um chalé de família encantador!

A nova sala de estar e de recepção de convidados é definida por um volume transparente, que contrasta suavemente com a materialidade e com a forma original da casa, pois tem sua presença suavizada pela transparência do vidro. O espaço ainda se abre para o espaço exterior e para o terraço aberto situado na parte posterior do terreno. As áreas externas e os espaços abertos também receberam atenção especial do projeto de ampliação, que fez uso de móveis rústicos, confortáveis e discretos, que se relacionam harmoniosamente com a paisagem natural circundante.

