Casa rústica em Brasília é moderna e aconchegante

Cada vez mais pessoas decidem mudar o estilo de vida em busca de alternativas mais sustentáveis e em busca de mais simplicidade e qualidade de vida. Além de uma moradia mais compacta e mais simples, que demanda menor consumo de energia e materiais, um dos principais fatores da mudança de estilo é o desejo de intensificar o contato com a natureza e buscar um ambiente mais tranquilo e relaxante, em contraponto à agitação e à rotina de insegurança dos grandes centros urbanos. Uma alternativa à falta de espaço físico e de áreas verdes nas cidades são as áreas suburbanas, com terrenos mais amplos e mais espaço para o cultivo de jardins e áreas livres.

Neste artigo apresentamos o projeto da residência HB, localizada no Parkway, em Brasília, e projetada pelo escritório brasiliense Quinta. A casa é caracterizada pela sua forma simples, definida pelo desenho do telhado de duas águas e pela espacialidade interior inusitada, já que as áreas de convivência se apresentam como um loft. O destaque do projeto é a sua integração com a paisagem natural circundante, cujas vistas privilegiadas colocam cada ambiente em contato com o verde e com a paisagem externa.

Curioso para conhecer os encantos desta residência rústica compacta e charmosa situada no cerrado? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto encantador e simples, que evidencia a necessidade de restabelecer a convivência com a natureza. As imagens são de autoria de Pedro Stoeckli.