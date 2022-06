Jardins de inverno cheio de charme

Deborah Warne Interiors Ltd

Esta extensão projetada por Déborah Warne Interiors foi anexada à casa, sendo um espaço que se conecta diretamente ao jardim. O que torna esse ambiente ainda mais perfeito é o seu telhado de vidro e suas portas largas – que faz com que este seja um espaço perfeito para todas as temperaturas do ano.

Como resistir o charme desse ambiente? Veja como as paredes de tijolos a vista e o candeeiro de ferro forjado traz uma decoração perfeita para casas no campo!