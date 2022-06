Casa gosto sabor italiano

No piso térreo da ala esquerda da casa, encontramos 4 quartos independentes com sótão ligados a área de serviços e nível superior por uma escada interna.

Deste lado, foi projetado um estúdio que se espalha por dois níveis e tem 2 quartos com banheiros e cozinha. A parte central é destinado para a casa com seus dois níveis acima do solo: no piso térreo está a ampla sala de estar, a lareira com arquitetura original, uma cozinha, banheiros e uma área social para receber convidados.