Clarinha e bem organizada, casa esbanja bom gosto

Com essa imagem, podemos apreciar um pouco mais a atmosfera quando a lareira está acesa. Com vista para o jardim a sala foi bem distribuída e sua uma confortável poltrona foi colocada na área do fundo para se poder apreciar melhor a linda vista do jardim.

Assim, vemos que a prioridade do trabalho feito para enfatizar a relação com o exterior e, consequentemente, também a um com a luz. As grandes aberturas permitem uma sensação de respirar para os ambientes interiores.