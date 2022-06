DIY: decore com objetos reciclados!

Está com panelas velhas em casa? Faça lindas luminárias com elas! O resultado além de ser muito original, dá um toque de aconchego e criatividade caseiras à sua cozinha. Neste projeto do arquiteto Chico Gouvêa, do Rio de Janeiro (RJ), a utilização de panelas de alumínio suspensas por cabos de aço, brinca com a ambientação da mesa utilizada como espaço da sala de jantar. As cores vivas do ambiente realçam o tom criativo do ambiente, deixando-o mais alegre. A utilização da madeira também merece o nosso destaque, já que, com ela, a cozinha fica mais aquecida e incrivelmente mais elegante.