Colorido e cheio de vida, apartamento tem revestimentos maravilhosos

Há projetos de design de interiores que conseguem dar um caráter único e exclusivo à qualquer tipo de residência. Reformas que dão alma às casas e conseguem criar um espaço onde a beleza é a principal arma de funcionalidade. Profissionais talentosos criam reformas cheios de detalhes que impressionam pelo gosto estético com acabamento cuidado e delicado.

Esse projeto em particular traz um acabamento fosco e um corredor que é realmente espetacular. O apartamento está localizado em um edifício de um bairro gótico de Barcelona. Construído em 1890, o apartamento foi usado pela última vez apenas como escritório. A tarefa dos profissionais era restaurar o piso ao seu uso original, aproveitando-se da geometria irregular do apartamento, um espaço aberto onde as únicas portas eram as que foram projetadas para os banheiros.

Os arquitetos do escritório de arquitetura, ACADOMATE atuaram com perfeição realçando casa ambiente do apartamento. O grande e verdadeiro destaque é o corredor que foi revestido com um piso de microcimento na cor azul royal. Veja todos os detalhes, através das lentes da fotógrafa Marcela Grassi. Confira!