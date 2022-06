8 maneiras de transformar seu quarto em um oásis!

As janelas também são importantes e devem fornecer luz natural farta durante o dia. Mas, durante a noite, elas devem poder deixar o barulho do mundo do lado de fora e propiciar a penumbra necessária para um sono tranquilo. Assim, o ideal é saber combinar cortinas em tecidos leve como voal para uso durante o dia, filtrando a claridade natural, com outras cortinas de tecidos mais encorpados, que sirvam bem à noite para vedar tanto os ruídos quanto as luzes da cidade. As cortinas blackout são excelentes combinadas com cortinas mais leves. E você pode também utilizar a cor básica do quarto nos tecidos da cortina, como no exemplo da imagem acima, em que cortinas brancas leves fazem par com cortinas verdes mais pesadas, as quais, por sua vez, combinam com as roupas de cama.