Passo a passo para construir uma pérgola!

Para instalar as vigas de sustentação da pérgola, no contrapiso de concreto, há a possibilidade de fixação de um pino metálico de uma polegada chumbado no concreto. Fura-se embaixo do pilar com uma broca de uma polegada e encaixa-se neste pino, tomando o cuidado para a madeira ficar de 1 a 3 cm elevada do chão para evitar o contato com a umidade do concreto. Ao o redor desse pino deve ser feita uma base de concreto para dar sustentação ao pilar.

Para a pérgola ser instalada na terra fazer uma vala em torno de 40 cm de profundidade e no fundo possuir um lastro de cimento ou uma camada de brita. Toda a madeira que for enterrada deverá ser totalmente impermeabilizada com tinta asfáltica para impedir seu apodrecimento. O chumbamento deve ser feito com argamassa.