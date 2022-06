Como ter um lindo jardim na porta de casa?

Para construir um jardim bem planejada, onde as plantas façam harmonia entre si, é muito importante seguir alguns passos antes de mais nada. Definir o objetivo do jardim é normalmente o passo que antecede a escolha e compra das plantas que vão fazer parte da composição. A ideia é projetar um espaço bem ambientado que combine com a arquitetura e decoração da casa, com o seu estilo de vida e com a sua disponibilidade para a jardinagem. As flores em cores quentes combinam entre si e com plantas de verdes mais claros, criando uma composição vibrante. As flores que puxam para o rosa e roxo, funcionam muito bem com plantas em verdes mais escuros, criando um contraste harmônico.