Antes & Depois: Um celeiro medieval convertido em estúdio

O resultado, ficou sem sombra de dúvidas, maravilhoso! A metamorfose é impressionante e nos encanta! O interior ganhou um visual ultra moderno e ficou tremendamente iluminado. As paredes foram revestidas e acabadas com bastante massa corrida, e agora possuem uma superfície totalmente lisa e uniforme. As vigas de madeira também foram pintadas de branco, dando um aspecto limpo e amplo. A luz que entra através da janela faz com que o espaço seja uma atmosfera perfeita de serenidade para se produzir um trabalho artístico.

O piso é foi completamente cimentado e ganhou um aspecto de concreto liso, queimado e tratado. Agora sim, esse estúdio está em perfeita condições de trabalho! O gabinete de madeira exposta traz uma sensação de calor, além disso o gabinete é extremamente funcional, o que facilita para manter o ambiente sempre organizado.