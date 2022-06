7 passos para fazer pátina em móveis de madeira!

Aprendida a técnica, você pode escolher as cores que preferir para aplicá-la, sempre levando em consideração o restante da sua decoração. Vale destacar que as combinações mais utilizadas são o branco com bege, branco com marrom e branco com preto. Mas todas as cores são bem-vindas.

Depois da aplicação da base niveladora e do tempo de espera de secagem, com a mesma trincha (pincel) utilizada para a pintura do fundo, aplique 3 demãos do esmalte à base de água na cor que desejar. Os esmaltes acetinados proporcionam um acabamento lindo.