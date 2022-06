Gêmeos? Veja 6 dicas para lidar com essa novidade!

A primeira emoção de quem descobre que vai ter gêmeos é, obviamente, de felicidade. Depois, quando cai a ficha, vem a surpresa – e com ela, a dúvida: afinal como lidar com mais de uma criança ao mesmo tempo? Nestas horas, pais ficam se questionando se terão condições de cuidar das crianças, começam a fazer as contas futuras de escolas e aulas de natação, pensam na decoração do quarto, no número de fraldas. O segredo, nesta hora, é manter a calma e planejar tudo com cuidado. Afinal, são vários meses ainda até o nascimento do bebê, e os pais podem ir se acostumando com a ideia e percebendo que tudo pode ser feito sem pressa e sem medo. Nestas horas, vale a pena conversar com amigos que já tiveram gêmeos para entender como lidar com isso de forma positiva. O importante é ter em mente que, no futuro quartinho dos bebês, o número de sorrisos será sempre multiplicado por 2. Ou 3. Ou 4.