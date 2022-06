O que fazer para vender a casa mais facilmente?

Pode até parecer um pouco óbvio, mas deixar a antiga residência brilhando é um dos pontos mais importantes que deve ser seguido por quem busca uma venda rápida e agilizada. Se a residência está vazia, sem móveis, procure tirar todo o pó que porventura se acumule sobre o piso: para isso, contrate uma empresa especializada em limpeza de ambientes, que fará esse trabalho com toda a eficiência possível. No caso da residência ainda estar com todos os móveis, garanta que não há nada sujo nos tapetes, sofás ou dentro de armários. Cuide tanto do interior como do exterior. Se a sua fachada tem como padrão os tons leves, como neste projeto do arquiteto Tony Santos, de Londrina, dobre a sua atenção: é em ambientes claros como este que a sujeira aparece mais. Procure por infiltrações, eventuais manchas de lama, etc. Como observamos, a primeira impressão é fundamental para um bom negócio.