Antes e depois: cobertura se transforma totalmente!

A imagem inicial nos mostra um espaço de pé direito duplo com nenhuma divisão de ambientes, telhado em duas águas, vigas metálicas e a maravilhosa iluminação natural inundando o espaço. Tudo numa linguagem industrial precisamente perfeita para as características de um loft. O espaço nos lembra o marcante The Silver Factory, estúdio e casa do artista Andy Warhol, batizado com este nome por suas paredes serem cobertas com papel alumínio, um lugar onde tudo acontecia: eventos de arte, festas, drogas e o que mais se pudesse imaginar! Que tal pesquisar e conhecer um pouquinho mais? Nem que seja apenas para ter algumas fofocas pra contar!