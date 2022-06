Celeiro velho vira moradia fenomenal!

O projeto que temos o prazer de apresentar a vocês hoje é incomparável no que diz respeito ao processo de reinventar completamente um espaço a ponto de torná-lo irreconhecível. Neste celeiro velho, que antes era um anexo da casa principal, foi possível fazer uma renovação completa com a criação de dois quartos super espaçosos com banheiro e estrutura social.

Para atingir esta meta, a reforma começou na área exterior, com um reforço estrutural. Além disso, foi também feita a reconstrução completa do telhado e reforma da fachada, o que permitiu um look tão incrível! Já no interior, o layout do espaço também foi completamente revisto. Para isso, os profissionais franceses da KREA Koncept trouxeram todo o seu talento e know-how aplicados numa reforma impressionante. Vamos explorar o projeto!