7 formas para decorar a área do chuveiro!

O banheiro é considerado um ambiente democrático da casa, ele deve sempre apresentar beleza e versatilidade nos seus componentes e acessórios. Há diversas maneiras de deixar o seu banheiro com um visual bonito, mas não devemos esquecer que o mais importante é trazer praticidade e fazer do banheiro um local relaxante e funcional. A hora do banho pode ser ainda mais prazerosa se você estiver em um espaço bonito e moderno. Com as novas tecnologias oferecidas no mercado, a área do chuveiro pode se tornar um local interessante , requintado e aconchegante.

Existem vários tipos e modelos de box para banheiro, e cada um deles é feito para atender um gosto ou uma necessidade especifica de cada usuário. Além de sua principal função que é manter o espaço delimitado para o banho, e evitar que o banheiro fique inteiramente molhado, o box para banheiro tornou-se referencia em design e também uma das partes principais da decoração de um banheiro, otimizando espaços, trazendo estilo, conforto, funcionalidades, luxo e requinte para todos os tipos de banheiros. Quando falamos de modelos de box, referimos as formas e as funcionalidades, por exemplo: box de correr, box ângulo, box para banheira, etc. E quando falamos de tipos de box, estamos nos referindo ao tipo do material usado na área interna do box, como por exemplo: box com parede de pedras, de acrílico, box de vidro, etc.

Se você deseja colocar um box no seu banheiro, ou mudar o que já possui, esse artigo vai te ajudar a escolher o box que mais se adapta ao seu banheiro, as suas necessidades e ao seu gosto. Confira!