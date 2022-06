Dicas para ter uma decoração oriental no quarto!

O estilo oriental de decoração é conhecido por trazer paz e equilíbrio para dentro das casas. Cada ano que passa ele ganha mais espaço nos quartos, salas e jardins. Dando as caras a partir da paleta cromática marcante do tradicional estilo chinês ou dos móveis minimalistas japoneses. Ele pode aparecer também através dos objetos decorativos inusitados vindos da Indonésia ou Vietnam, de modo a transformar os ambientes que contam com esta decoração em locais interessantes e com uma aparência de tranquilidade.

Para os que buscam uma decoração tradicional chinesa, alguns detalhes são fundamentais. A utilização de cores, como o vermelho e o dourado são muito importantes e necessários para acentuar o estilo. Utilizar objetos que remetam à cultura do país, como artigos de louça e vasos de porcelana, também são ótimas maneiras de trazer um pedacinho da Ásia para o seu lar. A decoração com tema japonês, no entanto, utiliza de uma paleta cromática mais sóbria e de elementos mais compactos e minimalistas. Elementos clássicos são as suaves estampas florais e tons mais neutros, como bege e creme.

Os tecidos delicados para os sofás e poltronas e estofados com detalhes que remetam à cultura chinesa, como um vaso de porcelana podem transformar o clima do seu quarto. O vermelho, dourado e preto formam uma mistura clássica e cheia de charme.

Para ficar por dentro de dicas e informações sobre este estilo, confira a nossa seleção. Inspire-se!