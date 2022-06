Casa moderna e luxuosa no Tamboré

Nós não nos cansamos de trazer para vocês ótimas referências de apartamentos e casas que foram projetadas com muito cuidado e dedicação, e cujo resultado final é de encher os olhos. Hoje, em primeira mão para vocês, mostraremos uma casa luxuosa localizada no Tamboré, em Santana do Parnaíba, uma das regiões mais valorizadas da grande São Paulo. O terreno fica no alto de um morro, possibilitando a visão da cidade ao longe.

Quem assina o projeto que você verá à seguir é o profissional Aquiles Nícolas Kílaris! Arquiteto de traços contemporâneos, Aquiles dedicou-se a desenvolver um estilo próprio, utilizando as linhas curvas e a integração com a natureza.

Nos acompanhe nessa visita privilegiada!