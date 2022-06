Como ter uma sala de estar estilo industrial

Para finalizar, outro exemplo simplesmente sensacional: as paredes dessa sala de estar também possuem o concreto cru exposto, recurso que traz uma sensação de sobriedade típica do estilo industrial de decoração. O sofá utilizado possui um design minimalista e é outro destaque do espaço. As cadeiras modernas combinam perfeitamente com o restante da composição. Quem assina o projeto é o time da 285 Arquitetura e Urbanismo.

