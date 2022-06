Como decorar com cinza

O cinza talvez possa passar despercebido aos olhos de muitas pessoas, mas não se engane: a cor, quando bem utilizada, pode causar um verdadeiro impacto no cômodo em que for utilizada. Hoje em dia, o estilo industrial de decoração é um dos mais utilizados em ambientes inovadores e cheios de personalidade, justamente por possuírem uma crueza charmosa e por serem extremamente funcionais, já que muitos espaços possuem estruturas que podem ser aproveitadas em uma composição inspirada no estilo.

O cinza é uma das cores características do estilo industrial, já que as paredes de cômodos do estilo exibem, muitas vezes, paredes em concreto cru. Sendo assim, podemos afirmar: o cinza está em alta! E como sabemos que você adora estar por dentro das novas tendências e aplicá-las dentro de sua casa, queremos te ajudar! Selecionamos alguns projetos criados por profissionais brasileiros que resolveram dar um toque de cinza dentro de casas espalhadas por todo o país. Confira essas imagens à seguir, e inspire-se para quem sabe reinventar a sua casa através da utilização de novas cores!