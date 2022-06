Decoração temática: cidades cosmopolitas

Este dormitório de aparência sofisticada e jovial traz diversos ícones de cidades cosmopolitas. A estante com nichos abertos, na cor preta, realça o protagonismo dos objetos decorativos, que expressam a personalidade do usuário, amante da música e de viagens. Entre os souvenirs e objetos decorativos, destacam-se, além da guitarra, as miniaturas da Torre Eiffel, as caixinhas londrinas e bandeirinhas de diversos países, que deixam o quarto mais personalizado e despojado.