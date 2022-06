Dica décor: 10 texturas para a sua casa

A estética high-tech não é mais uma realidade distante e está cada vez mais acessível e presente no nosso dia a dia. Existem soluções como as lâmpadas de LED, que criam ambientes arrojados e impactam pouco no consumo de energia. No entanto, devem ser tomados cuidados na utilização destas soluções, que servem para criar estímulos e sensações de agitação, ideias para ambientes como espaços comerciais, casas noturnas, bares, etc.