6 dicas criativas e econômicas para colorir a casa!

Poltronas coloridas, tapetes vibrantes, colchas com tonalidades diferentes, papéis de parede estampados, vasos modernos, capas de almofadas, plantas, pufes, banquetas, luminárias, ladrilhos hidráulicos, pastilhas e inúmeros outros elementos também podem agregar vida e cor aos ambientes da sua casa! Apenas tome cuidado para fazer uma composição leve, harmoniosa e equilibrada. Para tanto, use cores que dialoguem entre si e sempre aposte em objetos coloridos combinados com bases neutras para dar um respiro. Como esta combinação de cores para decorara esta sala de estar assinada por… é bastante comum e certeira. Nela, a liberdade é enorme na hora de criar novas arrumações. Com as paredes, piso e teto neutros, dá para brincar bastante colorindo a casa com móveis atraentes de tons vibrantes e acessórios divertidos e inusitados.