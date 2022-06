Uma casa com o mar todo como seu quintal!

Nos séculos XI e XII toda a Britânia, que hoje compreendo o Reino Unido, era dominada por reis e suas guerras, druidas e princesas. As histórias de Artur e seus cavaleiros, originárias dessa região, se entrecruza com histórias sobre dragões e magia. Entretanto, para além destas lendas, uma coisa é certa: a beleza do lugar continua a encantar aqueles que o frequentam. Então porque não morar nesse paraíso?

A partir dessa ideia esta linda casa foi proporcionada pela Perfect Stay para ser o coroamento do declive onde se encontra! Escorada em uma ribanceira que é quase um penhasco, a casa possui uma vista privilegiada do oceano Atlântico. Sua localização ao extremo sul do País de Gales resulta nas formações rochosas extremamente belas que circundam a residência. Mas do que isso: estas formações foram usadas como muros de contenção para o declive acentuado. Uma jogada de mestre ao unir a natureza com a construção humana. Um lugar que, independentemente de suas lendas, continua mágico e fica ainda mais belo com essa maravilhosa casa que agora iremos lhe apresentar!