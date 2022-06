Uma casa que une o peso e a leveza num único quadro!

Esta sala de estar parece ser quase uma continuação do que é o corredor de entrada, ao menos no tocante aos tons usados: o branco predomina e os tons de cinza variam para dar movimento nas almofadas e no tapete grosso. Os quadros, com fortes molduras, fazem o excelente contraste com a janela com caixilho branco, fazendo com que se confunda o que é quadro e o que é de fato uma janela.