Uma casa derretida em luz!

Nem mesmo o banheiro escapa do banho de luz. Uma grande janela atrás do vaso sanitário permite a entrada de luz através de um vidro jateado que não deixa a transparência existir sem necessitar mostrar tudo que acontece no interior do banheiro. Interessante também notar que as áreas do chuveiro e do vaso sanitário são separadas da área da pia, onde as vezes é necessário luz artificial controlada para a aplicação de maquiagem e outros produtos de higiene que a luz natural poderia atrapalhar.