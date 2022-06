Uma casa de astecas modernos!

Se o exterior queima numa cor viva que salta aos olhos, o interior é muito mais austero. As paredes, predominantemente brancas, emolduram as arcadas que também podem ser vistas do interior. Aqui elas conformam belas passagens, ou simplesmente janelas, onde as cadeias montanhosas do país ordem ser vistas, sendo praticamente um grande quadro que aproxima a arquitetura da natureza.