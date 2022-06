Uma magnífica casa cheia de luz!

Este corredor, por si só, merece um prêmio! A beleza dele não é comum e poucos projetos conseguem alcançar tamanha beleza. Um rasgo no teto e uma estrutura translúcida permitem que a luz natural do sol entre através da abertura e ilumine todo o ambiente. O mais incrível não é apenas a disposição linear do rasgo que em seu fim encontra uma janela e completa seu ciclo no rés do chão, mas sim a simplicidade da solução, coisa tão rara de se ver.