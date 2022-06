Uma linda casa à beira do Mar Mediterrâneo!

Com certeza já foi possível notar que as tonalidades, a paleta de cores usada na casa segue um padrão em todos os ambiente, trazendo unidade e conjunto para toda a obra. No quarto do casal não é diferente. A manta sobre a cama se destaca do branco dos outros lençóis e do próprio guarda-roupas de mandeira branca que se confunde com a próprio parede. O elemento mais destacado talvez seja o quadro com diversos tons de cinza flutuando num mar branco.